Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek
Giriş: 13.10.2023 - 20:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:09
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek.