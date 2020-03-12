Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu dezenfekte ediliyor.

Tüm dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen 'koronavirüs' için önlemler giderek artarken, liglerde oynanacak maçlar öncesinde de binlerce futbolseverin gireceği statlarda temizlik yapılıyor. Ayrıca kulüp tesisleri ve antrenman sahalarında da dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26'ncı hafta maçında Galatasaray, 15 Mart Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu önemli derbi öncesi dezenfekte çalışmalarının yapılacağı statta Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile röportaj gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun tüm alanlarının dezenfekte edilmesi konusunda bilgiler veren Günay, "Taraftarımızın tüm tedbirleri aldığımızdan emin olmasını isterim. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş taraftarının içi rahat etsin" dedi.

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA BÜTÜN ÖNLEMLERİ HARFİYEN UYGULUYORUZ"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında stadın yanı sıra tesislerde ve antrenman sahalarında da dezenfekte çalışmalarının yapılacağını belirten Günay, "Maçtan önce 14 Mart Cumartesi günü tüm stadımız baştan aşağı hijyen ekipleri tarafından dezenfekte edilecek. Bunun dışında stadımızı, futbolcularımız ve diğer sporcularımızın antrenman yaptığı bütün sahalar, hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta aynı hijyen tedbirleriyle yeniden gözden geçirilecek. Hem Sağlık Bakanlığımızın hem de Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen koronavirüsle mücadele kapsamında bütün önlemleri harfiyen uyguluyoruz" diye konuştu.

"STADA GELEN TARAFTARLARIMIZIN ELLERİNİ DEZENFEKTE ETMELERİ İÇİN BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALIYORUZ"

Sağlık Bakanlığı'nın ve Futbol Federasyonu'nun yaptığı bilgilendirmelere harfiyen uyduklarını ve tedbirler aldıklarını dile getiren Günay, "Hem Sağlık Bakanlığı'nın, hem de Futbol Federasyonu'nun koronavirüs enfeksiyonundan korunma tedbirleri konusunda yaptıkları bilgilendirmelere uyuyoruz. Bu konuda sıkı tedbirler alıyoruz. Cumartesi günü de stadımız dezenfekte edilecek. Stadyuma gelecek taraftarlarımızın tüm tedbirleri aldığımızdan emin olmasını isterim. Ayrıca stada gelen taraftarlarımızın ellerini dezenfekte etmeleri için bütün önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY ZORU SEVER"

Demir Grup Sivasspor maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı arttırdığını ifade eden Yusuf Günay, "Mücadeleye devam. Sivasspor maçındaki güzel oyun inancımızı daha da arttırdı. Galatasaray zoru sever. Pazar günü 50 binden fazla taraftarımızın önünde, güzel bir oyunla, iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Günay son olarak şampiyonluğun sorulması üzerine de, "Şu anda şampiyonluk için bir şey demeyeyim. Maç maç düşünüyoruz" dedi.