Galatasaray - Beşiktaş derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılar, 8'de 8 yapmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş ise Galatasaray karşısında 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmazken, Beşiktaş derbiye 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 15 maçını kazanırken, Beşiktaş son 2 mücadelesinden sahadan galibiyetle ayrıldı. Derbi için geri sayıma geçilirken, Galatasaray - Beşiktaş maçının başlama saati belli oldu. Peki, "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS - BJK derbisi hangi kanalda?" İşte detaylar...