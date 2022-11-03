Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı.

Rondo çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik organizasyonlarıyla sona erdi.

Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.