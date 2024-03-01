Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aslan'da derbi hazırlığı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Futbol Takımı, 3 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya Diplomasi Forumu başladı
        Antalya Diplomasi Forumu başladı
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        Habertürk Anasayfa