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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, 2-1 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Burak Yılmaz "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Maçtan sonra da bizi çağırdılar. İkinci yarı için tüm takımı tebrik ederim. 10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Oyunun hakimi ikiniz yarıda bizdik. İlk yarı oyuna giremedik. Belki oyuncular korktular, stres yaptılar. Belki ben hata yaptım. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim. Mert'in kartı, o veya bu! Yorum yapmak istemiyorum. Zaten herkes konuşuyordur. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık. İnşallah oyunumuzun üstüne koyarak gideceğiz." dedi.

"OLABİLECEK HER ŞEY OLDU!"

Şanssız bir maçı geride bıraktıklarını belirten Burak Yılmaz, "Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"CHAMBERLAIN BİZİM EN DEĞERLİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİSİ" Chamberlain'in ilk 11'de değerlendirilmemesi sorulan Burak Yılmaz, "Chamberlain bizim ilk 11 oyuncumuz. Zaten şu dönemde bu oynamıyor diye düşünmemek lazım. Perşembe günü Avrupa maçımız var. Chamberlain bugün girdi, harika bir oyun oynadı ve gol attı. Keşke başlasaydı keşke oynasaydı gibi düşünceler olabilir. Gedson'dan yana tercih kullandık. Dün onunla konuştuk. Başlamak istediğini söyledi. Oyuncularımız hepsi değerli. Chamberlain bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesi" şeklinde konuştu. "MASUAKU MİLLİ TAKIMDAN GEÇ GELDİĞİ İÇİN 11'DE DEĞİLDİ" Masuaku'nun milli takımdan geç geldiği için 11'de olmadığını belirten Burak Yılmaz, "Sakat gitmişti. Orda da oynayamadı. 1 gün bizimle çalıştı. O yüzden başlamadık. Tercihimiz bu yöndeydi. Zaynutdinov'u orada düşündük. O da olumlu değildi ilk yarı ve ikinci yarı Masuaku ile başladık. İsimler önemli değil. Oyuncu arkadaşların niyetini biliyoruz. Geç geldiği ve sakatlığı olduğu için Masuaku 11'de oynamadı" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN KAOSU KENDİ İÇİNDEDİR" Siyah-beyazlı ekipteki kaosun sahaya yansımadığını söyleyen Yılmaz, "Kaos ortamı var. Futbolcuların etkilendiğini düşünmüyorum. Taraftarımız geldi, destekledi. Kaosun sahaya yansıdığını düşünmüyorum. Başka yönetimlere yansıdı ama. Beşiktaş'ta bir kaos var. Hadi biz de vuralım olmasın. Beşiktaş'ın kaosu kendi içindedir. Yönetenler etkilenmemeli. Onların yönetimi etkilenmiştir" diye konuştu. "KESİNLİKLE LİGE HAVLU ATMADIK" Beşiktaş'ın ligden kopup kopmadığıyla ilgili gelen bir soru üzerine Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Bu konulara çok girmek istemiyorum. Futbol oynarken de şahit oldum. 8, 9 puandan gelip neler olduğunu biliyoruz. Kesinlikle havlu atmadık. Ümraniye'de kaos yok. Avrupa maçımız var ona konsantre olacağız. Pazartesi günü taraftarımızın kaos olmadığını göstereceğini düşünüyorum. Seçim olur, bir şey olur ama Beşiktaş taraftarı takımına sahip çıkacaktır."

"HALİL UMUT MELER İLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM" Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Burak Yılmaz, "Ali Şansalan olmuş, Halil Umut Meler olmuş beni etkilemez. Halil Umut Meler ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kart, penaltı v.s bir şey demiyorum. Sahanın içinde başka bir şey varlar. Bunları ben çok iyi bilirim. Onun için Halil Umut Meler ile alakalı konuşmak istemiyorum." Kısa paslarla oyuna başlamalarının planları dahilinde olduğunu belirten Burak Yılmaz, "İlk 20 dakikadan sonra oyunu vermemiz topu Aboubakar'a vurmamızdı. Oda 5 kişi arasında tutamadığı için baskı yedik. Penaltı pozisyonu var. Ona rağmen bundan vazgeçmedik. Biz ikinci devre iyi oynadık. Bu benim kendi tarzım olsun hem de Galatasaray'ın da zaafları vardır. 15 gündür analiz yapıyoruz. Beşiktaş'ta analizleri 2-3 senedir yapan arkadaşımız devam ediyor. Galatasaray'ın da belli bir zamandan sonra basamayacağını biliyorduk" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA KAOS VAR HADİ BİZ DE VURALIM YAKIŞMIYOR" Igor Tudor'un yardımcılarının teknik ekibe dahil edilmesiyle ilgili de konuşan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Kulüp yalanlıyor, ben etkilenmiyorum. Gereksiz gündem oluyor. Yeni başkan gelip bana teşekkür ettiği zaman teşekkür edip gideceğiz. Bana görev verdiler ve en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendim aldım yardımcıları. Hocanın ekibindelerdi ben rica ettim yönetim de beni kırmadı. Benim etkilendiklerim bugün sahada olan başka şeyler. Beşiktaş'ta kaos varken hadi biz de vuralım. Bu yakışmıyor." "AMARTEY ASLAN GİBİ BİR ÇOCUK" Amartey'in performansı hakkında gelen bir soru üzerine Burak Yılmaz, "Performansı inişli çıkışlı olabilir. İyi ya da kötü oynayabilir. Bizim oyuncumuz. Aslan gibi bir çocuk. Niyetinden ve performansından memnunuz. Eric arka adalesinden sakat. Necip var, Beşiktaş'ın demirbaşı. Kaptanımız çok değerli. Bodo Glimt maçında o oynayacak muhtemelen. Bütün oyuncularımdan memnunum. Kötü oyun olacaktır. Bunların sorumlusu benim. Onlarla alakalı en ufak kötü bir şey duymayacaksınız" diye konuştu.