REKLAM advertisement1

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Rams Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlendi. VAR'da ise Abdülkadir Bitigen görev aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın 11'inde 3 değişikliğe gitti. Buruk; Kazımcan Karataş, Ndombele ve Barış Alper Yılmaz´ın yerlerine Angelino, Kaan Ayhan ve Tete´yi ilk 11´de görevlendirdi.

Kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Angelino´dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Torreira ve Kaan Ayhan´ı sahaya süren Buruk, hücum hattının sağında Tete, ortasında Kerem Aktürkoğlu, solunda ise Zaha´yı 11´de oynattı. Okan Buruk´un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu. REKLAM

GALATASARAY DERBİYE ÖZEL FORMAYLA ÇIKTI Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formayla çıktı. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formaları satışa çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin 1923 yılında giydiği formalardan esinlenerek hazırlanan formalar, taraftarlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Galatasaray da Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi karşılaşmasında bu özel formalarla sahada yer aldı.