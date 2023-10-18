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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray - Beşiktaş derbisine deplasman taraftarı alınacak! - Spor Haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Galatasaray - Beşiktaş derbisine deplasman taraftarı alınacak!

        Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde deplasman yasağının uygulanmayacağını ve siyah-beyazlı taraftarın tribünde olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:55
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        Derbide deplasman yasağı yok!
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        Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak!

        Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak müsabakada siyah-beyazlı taraftarın tribünde yer alacağını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

        VALİLİK DUYURDU: 2 BİN 400 TARAFTAR ALINACAK

        İstanbul Valiliği, derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.

        Siyah-beyazlı kulübün paylaşımı şöyle:

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        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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