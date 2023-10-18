Galatasaray - Beşiktaş derbisine deplasman taraftarı alınacak!
Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde deplasman yasağının uygulanmayacağını ve siyah-beyazlı taraftarın tribünde olacağını duyurdu
Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak!
Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak müsabakada siyah-beyazlı taraftarın tribünde yer alacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.
VALİLİK DUYURDU: 2 BİN 400 TARAFTAR ALINACAK
İstanbul Valiliği, derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.
Siyah-beyazlı kulübün paylaşımı şöyle: