Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman ve hangi gün oynanacak? GS BJK maçı biletleri çıktı mı?

Galatasaray Beşiktaş derbisi için artık geri sayım başlamış durumda. Ligde 9. haftanın sonucu en çok merak edilen zorlu karşılaşmasının günü, saati ve yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel ilk 11'lerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Galatasaray Beşiktaş maçına dair detaylar...