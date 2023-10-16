Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? GS BJK maçı biletleri satışa çıktı mı ve biletler ne kadar? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman ve hangi gün oynanacak? GS BJK maçı biletleri çıktı mı?

        Süper Lig'de 9. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Son şampiyon Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan sarı kırmızılılar galibiyet serisini sürdürmek, konuk siyah beyazlılar ise inişli çıkışlı grafiğine derbi galibiyetiyle sona erdirmek için sahaya çıkacak. İşte, şimdiden merakla beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray Beşiktaş derbisi için artık geri sayım başlamış durumda. Ligde 9. haftanın sonucu en çok merak edilen zorlu karşılaşmasının günü, saati ve yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel ilk 11'lerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Galatasaray Beşiktaş maçına dair detaylar...

        • 2

          GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

          Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi

          Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

        • 4

          GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

          Galatasaray Beşiktaş derbisi biletleri henüz satışa çıkmadı.

          Söz konusu biletler, satışa çıkar çıkmaz fiyatları ile haberimizde yer alacak...

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Habertürk Anasayfa