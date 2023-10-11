Galatasaray-Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Ligde 2. sırada yer alarak zirve mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Son olaral Şenol Güneş ile yolları ayıran Beşiktaş ise Burak Yılmaz yönetiminde saha çıkacak. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı? İşte, detaylar...