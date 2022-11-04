Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün, bugün mü? Galatasaray Beşiktaş maçı nasıl izlenir? GS BJK biletleri ne kadara satılıyor?

Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı için beklenen zaman geldi çattı. Süper Lig'de Dünya Kupası öncesi son derbiye sahne olacak zorlu karşılaşma öncesi son durumu bir araya getirdik. İşte, Galatasaray Beşiktaş derbisinin günü, saati, yayıncı kanalı ve biletlerine ilişkin tüm bilgiler...

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