Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Milli yas nedeniyle Galatasaray Beşiktaş maçı iptal olacak mı?
Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin şimdiden büyük bir merakla beklediği Galatasaray Beşiktaş maçının, milli yas nedeniyle ertelenme ihtimali olup olmadığı gündem oldu. İşte, konuyla ilgili detaylar...
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Galatasaray Beşiktaş derbisi için artık geri sayıma geçilmişti. Süper Lig 9. hafta mücadelesine sahne olacak karşılaşma ile ilgili sosyal medyada "Galatasaray Beşiktaş maçı ertelenecek mi?" sorusu gündem olmuş durumda. İşte, söz konusu duruma dair tüm bilgiler...
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENECEK Mİ?
Galatasaray Beşiktaş maçının ertelenmesine dair olumsuz bir durum bulunmuyor. Söz konusu mücadele öncesi Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Zorlu mücadele 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?
Galatasaray Beşiktaş derbisi biletleri henüz satışa çıktı.
Söz konusu mücadelede Beşiktaş taraftarının da Rams Park'taki yerini alacağı açıklandı. İşte, fiyatlar...
Premium : ₺17.500,00
Delux : ₺15.000,00
Lux : ₺13.500,00
Classic : ₺12.000,00
1. Kategori : ₺7.500,00
2. Kategori : ₺6.000,00
3. Kategori : ₺4.500,00
4. Kategori : ₺3.750,00
5. Kategori : ₺3.250,00
6. Kategori : ₺2.500,00
7. Kategori : ₺2.000,00
8. Kategori : ₺750,00
9. Kategori : ₺700,00
Misafir : ₺700,00