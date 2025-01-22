Galatasaray Berat Yılmaz'la sözleşme uzattı!
Galatasaray, U19 takımında forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Berat Yılmaz'ın mukavelesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray, U19 takımında forma giyen Berat Yılmaz'la sözleşme uzattığını ve oyuncunun sezon sonuna kadar İskenderun'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz’ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.