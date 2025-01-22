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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Berat Yılmaz'la sözleşme uzattı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Berat Yılmaz'la sözleşme uzattı!

        Galatasaray, U19 takımında forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Berat Yılmaz'ın mukavelesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:13
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        Galatasaray, U19 takımında forma giyen Berat Yılmaz'la sözleşme uzattığını ve oyuncunun sezon sonuna kadar İskenderun'a kiralandığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz’ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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