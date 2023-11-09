Galatasaray, Bayern Münih maçlarında Avrupa'ya mesajı verdi: Geri döndüm!

NELSSON YERİNE KAZIMCAN TERCİH EDİLEBİLİR MİYDİ?



Galatasaray'da 3 maç sonra yeniden ilk 11'e geri dönen ve oyunda kaldığı sürede iyi bir performans gösteren Angelino, ayağına kramp girmesi nedeniyle yerini Nelsson'a bıraktı.



Danimarkalı stoperin oyuna girmesiyle tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi Galatasaray'ın savunmasında taşlar yerinden oynadı ve Sanchez sol stopere, Abdülkerim Bardakcı da sol beke geçti. Kasımpaşa'ya karşı da oldukça uyumsuz görünen bu üçlünün Bayern Münih maçında tekrar bir araya gelmesiyle Münih ekibinin üst üste iki gol bulması bir tesadüf mü, soru işareti. Öyle ki; bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında duran toptan gol yemeyen sarı kırmızılılar, bu üçlünün sahada olduğu iki maçta da kalesinde duran toptan gol gördü.



Bayern Münih, topun sahada olduğu her dakika gol bulabilecek kadar güçlü bir takım ancak Nelsson'un yerine, kalan 10-12 dakikada savunmadan çıkmayan ve 80 dakika mücadele etmiş bir Colman'a karşı Kazımcan, ayakta kalabilir ve takımın oyun ritmi bozulmayabilirdi. Yine de tüm bunların birer varsayım olduğunu unutmamak gerekir.