Galatasaray, Bayern Münih maçlarında Avrupa'ya mesajı verdi: Geri döndüm!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Devler liginin favorilerinden biri olan Bayern Münih'e karşı son derece iyi bir futbol oynayan sarı kırmızılılar, Avrupa'ya geri döndüğünün mesajını verdi. İşte, büyük bir mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmadan satırbaşları...
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olan Galatasaray, tıpkı 3. maçta olduğu gibi başa baş oynadığı bir mücadeleyi daha son dakikalarda yediği gollerle kaybetti. İlk maçtaki gibi 5 dakika içinde üst üste 2 golü kalesinde gören Cimbom, son 16'ya kalma umutlarını Manchester United ve Kopenhag maçlarına bıraktı...
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ÇOK POZİSYONA GİRİYOR AMA...
Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son yenilgisini 2017-2018 sezonunda Fransız ekibi PSG'ye karşı alan Bayern Münih'e karşı, sahasında oldukça iyi bir oyun ortaya koyan Galatasaray; deplasmanda da rakibiyle dişe-diş mücadele etti. Özellikle ilk yarıda Icardi, Zaha ve Ziyech ile önemli pozisyonlar yakalayan sarı kırmızılılar, son vuruşlarda yetersiz kaldı.
Son 11 resmi maçında 8 galibiyet elde etmesine rağmen sadece Manchester United maçında 2'den fazla gol bulabilen Cimbom, girdiği pozisyonları gole çevirmedeki cömertliğini Alman devine karşı da sürdürünce bir kez daha sahadan puansız ayrıldı.
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NELSSON YERİNE KAZIMCAN TERCİH EDİLEBİLİR MİYDİ?
Galatasaray'da 3 maç sonra yeniden ilk 11'e geri dönen ve oyunda kaldığı sürede iyi bir performans gösteren Angelino, ayağına kramp girmesi nedeniyle yerini Nelsson'a bıraktı.
Danimarkalı stoperin oyuna girmesiyle tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi Galatasaray'ın savunmasında taşlar yerinden oynadı ve Sanchez sol stopere, Abdülkerim Bardakcı da sol beke geçti. Kasımpaşa'ya karşı da oldukça uyumsuz görünen bu üçlünün Bayern Münih maçında tekrar bir araya gelmesiyle Münih ekibinin üst üste iki gol bulması bir tesadüf mü, soru işareti. Öyle ki; bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında duran toptan gol yemeyen sarı kırmızılılar, bu üçlünün sahada olduğu iki maçta da kalesinde duran toptan gol gördü.
Bayern Münih, topun sahada olduğu her dakika gol bulabilecek kadar güçlü bir takım ancak Nelsson'un yerine, kalan 10-12 dakikada savunmadan çıkmayan ve 80 dakika mücadele etmiş bir Colman'a karşı Kazımcan, ayakta kalabilir ve takımın oyun ritmi bozulmayabilirdi. Yine de tüm bunların birer varsayım olduğunu unutmamak gerekir.
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ICARDI İLK KEZ 3 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATAMADI
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a karşı oynanan karlılaşmada sakatlanan ve o tarihten beri maçlarda iğne ile oynayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayı giydiği günden beri ilk kez 3 maç üst üste gol atamadı.
30 yaşındaki yıldız forvetin, bu 3 karşılaşmada atılan 4 golün 2'sinde önemli payı olmasına ve tüm maçlarda son saniyeye kadar cansiperane oynamasına rağmen biraz dinlendirilmesinde yarar var.
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ŞANS GALATASARAY'IN YANINDA DEĞİLDİ
Futbolda bazen çok küçük farklar sonucu belirleyebiliyor. Galatasaray'ın Torreira ile bulduğu ancak ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golü ile Bayern Münih'in Harry Kane ile bulduğu goller arasında birkaç santim oynuyor. Söz konusu durumlar tam tersi şekilde cereyan etseydi bugün çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik.
Buna rağmen Galatasaray'ın doğru yolda olduğunu ve son derece iyi performans gösterdiğini söylemek gerek. Cimbom, Manchester United ile Bayern Münih'e karşı oynadığı üst üste 3 karşılaşma ile Avrupa'ya "geri döndüm" mesajını verdi.
Sarı kırmızılıların A Grubu'ndan çıkacak 2. takım olacağına inanıyorum.