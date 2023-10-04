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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? GS Bayern maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 3. maçında Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. Grubundaki ilk maçta sahasında ağırladığı Kopenhag'la 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu maçta 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak soruları ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:41
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        • 1

          Galatasaray Bayern Münih mücadelesi şimdiden meraklı bekleyiş başladı. Gruptaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. maçında ise deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere atarak grupta 2. sırayı elde etti. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Galatasaray Bayern Münih karşılaşması hakkında detaylar...

        • 2

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

          Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.

        • 4

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 5

          Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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