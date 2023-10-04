Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 3. maçında Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. Grubundaki ilk maçta sahasında ağırladığı Kopenhag'la 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu maçta 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak soruları ile ilgili bilgiler...
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Galatasaray Bayern Münih mücadelesi şimdiden meraklı bekleyiş başladı. Gruptaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. maçında ise deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere atarak grupta 2. sırayı elde etti. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Galatasaray Bayern Münih karşılaşması hakkında detaylar...
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GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.
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24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih (19:45)
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
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Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.