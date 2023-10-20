Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi gün ve bilet fiyatları ne kadar?
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçı olan Galatasaray Bayern Münih karşılaşması için artık geri sayım başlamış durumda. Devler liginde haftanın mücadelesi olarak gösterilen zorlu maçın biletleri gün itibariyle satışa sunuldu. Konuyla ilgili olarak sarı kırmızılı taraftarların merakla araştırdığı Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar sorularının cevaplarını bir araya getirdik...
- 1
Galatasaray Bayern Münih karşılaşması ile ilgili beklenen haber geldi ve mücadelenin biletleri gün itibariyle satışa sunuldu. Salı günü oynanacak maça dair temsilcimizin muhtemel ilk 11'i, yayıncı kanalı ve bilet fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...
- 2
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
- 3
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.
-
- 4
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih (19:45)
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
- 5
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Premium : ₺20.000,00
Delux : ₺17.500,00
Lux : ₺16.000,00
Classic : ₺15.000,00
1. Kategori : ₺10.000,00
2. Kategori : ₺8.000,00
3. Kategori : ₺6.000,00
4. Kategori : ₺5.000,00
5. Kategori : ₺4.000,00
6. Kategori : ₺3.000,00
7. Kategori : ₺2.500,00
8. Kategori : ₺950,00
9. Kategori : ₺900,00