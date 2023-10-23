Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? GS Bayern maçı ne zaman, saat kaçta? Icardi'nin son durumu... - Futbol Haberleri

        Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mauro Icardi'nin son durumu...

        Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Grubundaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, ikinci maçında ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Galatasaray Bayern Münih maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 09:33 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray Bayern Münih maçı için beklenen tarih geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk seansında oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, son olarak 2017-2018 sezonunda gruplarda mağlubiyet alan Bayern Münih karşısında 3 puan arayacak. İşte, son 23 resmi maçında yenilgi görmeyen sarı kırmızılıların Bayern münh maçına dair bilgiler...

        • 2

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

          Exxen, söz konusu maçın ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Sarı kırmızılılarda Bayern Münih maçında yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Arjantinli yıldızın son durumunun bugün teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısında açıklanması bekleniyor.

          Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, (Icardi ya da Barış Alper Yılmaz)

        • 4

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 5

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

          Premium : ₺20.000,00

          Delux : ₺17.500,00

          Lux : ₺16.000,00

          Classic : ₺15.000,00

          1. Kategori : ₺10.000,00

          2. Kategori : ₺8.000,00

          3. Kategori : ₺6.000,00

          4. Kategori : ₺5.000,00

          5. Kategori : ₺4.000,00

          6. Kategori : ₺3.000,00

          7. Kategori : ₺2.500,00

          8. Kategori : ₺950,00

          9. Kategori : ₺900,00

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Süper Fener!
        Süper Fener!
        Habertürk Anasayfa