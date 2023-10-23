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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz ve ücretsiz mi? GS Bayern maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Icardi'nin son durumu nedir? - Futbol Haberleri

        Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mauro Icardi'nin son durumu...

        Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Grubundaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, ikinci maçında ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Galatasaray Bayern Münih maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 17:20 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:20
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        • 1

          Galatasaray Bayern Münih maçı için beklenen tarih geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk seansında oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, son olarak 2017-2018 sezonunda gruplarda mağlubiyet alan Bayern Münih karşısında 3 puan arayacak. İşte, son 23 resmi maçında yenilgi görmeyen sarı kırmızılıların Bayern münh maçına dair bilgiler...

        • 2

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

          Exxen, söz konusu maçın ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Sarı kırmızılılarda Bayern Münih maçında yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Arjantinli yıldızın son durumunun bugün teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısında açıklanması bekleniyor.

          Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, (Icardi ya da Barış Alper Yılmaz)

        • 4

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 5

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

          Premium : ₺20.000,00

          Delux : ₺17.500,00

          Lux : ₺16.000,00

          Classic : ₺15.000,00

          1. Kategori : ₺10.000,00

          2. Kategori : ₺8.000,00

          3. Kategori : ₺6.000,00

          4. Kategori : ₺5.000,00

          5. Kategori : ₺4.000,00

          6. Kategori : ₺3.000,00

          7. Kategori : ₺2.500,00

          8. Kategori : ₺950,00

          9. Kategori : ₺900,00

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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