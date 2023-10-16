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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ne kadar ve ne zaman çıkacak? GS Bayern maçı ne zaman ve hangi gün? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ne kadar ve ne zaman çıkacak? GS Bayern maçı ne zaman?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ülkemizi temsil eden son şampiyon Galatasaray, grubundaki 3. karşılaşmasında Alman panzeri Bayern Münih ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 1 beraberlik ve 1 galibiyetle grubunda 4 puanla 2. sırada yer alan sarı kırmızılılar, bu kez grup liderliğini almak için sahaya çıkacak. İşte, Galatasaray Bayern Münih maçının günü, saati, yayıncı kanalı ve biletleri ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:10
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        • 1

          Galatasaray Bayern Münih maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Milli ara sonrası gözler yeniden lige ve Avrupa kupası maçlarına çevrildi. Söz konusu duruma ilişkin en çok merak edilen maçlardan biri de Galatasaray Bayern Münih mücadelesi oldu. İşte, zorlu maç hakkında detaylar...

        • 2

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

          Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.

        • 4

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 5

          Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin beklenen açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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