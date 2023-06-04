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Galatasaray, basketbolu bırakan Işıl Alben'e plaket verdi

Basketbol kariyerini sonlandıran Galatasaraylı oyuncu Işıl Alben'e maç öncesinde plaket verildi

Giriş: 04.06.2023 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, basketbolu bırakan Işıl Alben'e plaket verdi
AA

A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Galatasaray'ın tecrübeli oyun kurucusu Işıl Alben, profesyonel sporculuk kariyerini noktaladı.

Derbi öncesinde basketbol kariyerini sonlandıran Galatasaraylı oyuncu Işıl Alben'e maç öncesinde plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımda önemli başarılara imza atan Işıl Alben, plaketini yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil'in elinden aldı.

Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray takımı oyuncularına da plaket takdim edildi.

DERBİDEN NOTLAR

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın taraftarları, takımlarının Fenerbahçe ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala stat etrafında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar; meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı.

Daha sonra stada geçerek tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, tezahürat ve şarkılarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlar, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'ye ise özel ilgi gösterdi. Taraftarlar, Icardi için üzerinde İspanyolca "Icardi burada kal" yazılı pankart açtı.

STADA BİLETSİZ GİRMEYE ÇALIŞAN TARAFTARLAR ENGELLENDİ

Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala biletsiz olduğu öğrenilen bir grup taraftar, stada girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlileri, gişeleri geçerek kapılara kadar ilerleyen taraftarları, müdahale ederek dışarı çıkardı.

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