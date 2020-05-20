Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci kez torun sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Mustafa Cengiz ikinci kez torun sevinci yaşadı.

Pelin - Sarper Cengiz çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Cengiz ailesini tebrik eder; hayata gözlerini yeni açan Mila Cengiz’e ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz" denildi.