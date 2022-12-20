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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadı'nda Anadolu Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı camia için çok önemli bir sene yaşandığını ve şampiyonluğu akamete uğratmamak adına ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Özbek, "Devre arası transfer dönemine girerken teknik heyetin bize rapor sunmasını bekliyoruz. Galatasaray, bu sene şampiyonluk yolunda çok iddialı. Bunun akamete uğramaması için eksiklerimiz varsa tabii transferlerini yapacağız. Elbette Galatasaray'ın finansal boyutta geldiği noktayı ihmal etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başı yapılan önemli transferleri, "Yönetim kesenin ağzını açtı" şeklinde yorumlandığını ve bunun doğru olmadığını anlatan Özbek, şöyle devam etti: "Dünya yıldızları geldi, hakikaten yapılan transferler Avrupa'da piyasası olan futbolcular. Geçmişte 1-2'sinin gelmesi bile büyük olaydı. Bugün 6-7'sini transfer ettik ama ben asıl başarıyı şurada görüyorum, bütçenin de sabit tutulması büyük başarı. Geçen sene takım hangi bütçeyle oynamışsa bu sene de onunla oynuyor. Ona çok dikkat ettik. 26 oyuncu gitti, 13 oyuncu geldi. Takımın oyun tarzı ve başarısı ortada. Elbette şunu hep düşünmemiz lazım, sakatlık ve cezalar oluyor. Şampiyonluğa giden yolda 1 maç dahi çok önem kazanıyor. Kadro eksikliği hissetmememiz lazım. Okan hoca ve ekibinin bize vereceği rapor çok önemli." ''RONALDO'YA HAYIR DEMEK MÜMKÜN DEĞİL'' Dursun Özbek, transferde adı Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya kimsenin hayır diyemeyeceğini ifade etti. Ekonomik açıdan bu transferi mümkün görmediğinin altını çizen Özbek, şunları aktardı: "Ronaldo'ya hayır demek mümkün değil. Ronaldo'yu hangi hoca veya hangi yönetim kadrosuna almak istemez. Sadece futboluyla değil, uluslararası ünü ve kulübe sağlayacağı getirilerle 'Ronaldo'yu istemiyorum' diyemezsiniz ama şöyle bir yönü var, elbette isteriz ama futbol ekonomisinin getirdiği koşullar çerçevesinde Ronaldo'nun Galatasaray'da oynayacak mali yapıya sahip miyiz değil miyiz ona bakmak lazım. Bu yakıştırma nereden geliyor. Şimdi Ronaldo en önemli 1-2 futbolcudan birisi. Millet bunu Galatasaray'a yakıştırıyor. Çünkü Galatasaray da dünya markası. Türkiye'de en önemli futbol markası Galatasaray olduğu için Ronaldo ve Galatasaray isimlerinin beraber anılması son derece olası ama koşullarımızın onun beklentisini karşılayacak nitelikte olacağını düşünmüyorum."

''BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DAHA İYİ OLACAĞIZ'' Dursun Özbek, ligde Dünya Kupası arasından önceki performanslarını artırarak sürdüreceklerine inandığını belirtti. Takımın geç kurulduğunu ve hazırlık sürecinin uzun sürdüğünü dile getiren Özbek, "Bu 45 gün arada takımın yaptığı kamp, oradaki görüntüler, çalışmalar, arkadaşlık ve özellikle Okan hocanın oluşturduğu sevgi, arkadaşlık durumu takımı çok etkiledi. Antalya kampına gittim, keyifli kamp dönemi geçirdik. Bunun performansı biraz daha ileri taşıyacağını düşünüyorum. Herkes 'en üste çıktık oradan geri gelir miyiz?' diyor ama öyle bir şey yok. Performansımız, bıraktığımız yerin biraz üstünde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Kadrolarında birçok oyuncuya tekliflerin olduğunu ve kimseyi satmayı planlamadıklarını anlatan Özbek, şunları kaydetti: "Birçok oyuncumuza teklif var. Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. İyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyor ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanında 3-4 oyuncuya daha teklif var. Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz. Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız. Şampiyonluk yolunda arızaya uğramak istemiyoruz."

Kiralık oyuncuları Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı imkanlar çerçevesinde kadrolarında tutmak isteyeceklerinin altını çizen Özbek, şampiyonluk yarışına ilişkin, "Cumhuriyet'in 100. yılında rakipler de aynı amacı güdüyor. Lige verilen önem ve maçların keyfi daha da artıyor. Çok güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Bu yarışın centilmence sahada olması çok önemli. Kimsenin kafasında soru işareti kalmaması lazım. Herhangi bir sorunun olmaması lazım. Bundan sonraki dönemde ümidim adil, centilmence ligi bitiririz ve sonunda da inşallah Galatasaray şampiyon olur." şeklinde görüş belirtti. Özbek, yeni yılda deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisine yönetim kurulu üyeleriyle gideceklerini ve 3 puanla döneceklerini iddia etti. Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili görüşlerini aktaran Özbek, kulüplerin "En iyi futbolu nasıl oynarım", "Taraftara en keyifli maçları nasıl izletirim" gibi bir amaç ve arayış edinmesi gerektiğini belirtti. "Bu amaca giderken, 'Şunu alamazsın', 'Şu sayı böyle, bu sayı böyle' gibi sınırlamaların Türk futboluna hiçbir faydası yok. Türk futbolunda en başarılı dönemler bu kıstasların, sınırların olmadığı dönemlerdir." diyen Özbek, birçok futbolcunun, sınırların bulunmadığı dönemde Avrupa'ya transfer olduğunu, performanslarını orada sergilemeye başladığını kaydetti. Özbek, şöyle devam etti: "Ne var yani biz Ali Sami Yen'de dünya yıldızlarını bol miktarda seyretsek, gençlerin harmanlanacağı bir şey yok mu yani? Onun için biz Galatasaray olarak yabancı sınırına karşıyız. Ama diğer Anadolu takımları açısından, bütçesi düşük takımlar açısından baktığınızda da şu gerçeklik ortaya çıkıyor; Anadolu takımlarının bütçeleri bizim bütçemizden daha az olabilir, o da bizimle yarışmak için bir takım kuracak. Bırakın dünya futbol havuzundan istediği kadar futbolcu alsın ki yarış son derece keyifli olsun. İkincisi; kısıtlama geldi, 3 Türk zorunluluğu var. Bir yandan, Türk futbolcularının değeri de çok yüksek seviyelere çıkıyor. Sıkıntıların başında bu da geliyor. Evet Türk futbolcusu bizim futbolcumuz. Eğer performansı iyiyse zaten oynar seve seve ama performansı... Biz UEFA üyesi bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz; Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere ile yarışıyoruz. Bizim de seviyemizi oraya taşımak için yerliyse yerli, yabancıysa yabancı, başarıya odaklı oynamamız lazım. Sınırla, 'Şunu yap, bunu yapma', olmaz. En basit diyeyim; Yusuf Demir, Türk oğlu Türk bir futbolcu. Öyle şartlar getirmişiz ki Türk oğlu Türk futbolcu, Türk statüsünde oynayamıyor. Biraz insaflı olmamız lazım. Kuralları koyduğumuz gibi kaldırmasını bilmemiz lazım. Yusuf Demir'in Türk Milli Takımı'nda oynamasının kime ne zararı olabilir? Kural gelmiş, niye? Demir her türlü kimliği itibarıyla ülkesinin bütün haklarından istifade eder ama futbol oynayamaz. Niye?"

''KULÜPLERİN YÜZDE 90'I SINIRIN KALKMASI İÇİN İSTEKLİ'' Yabancı oyuncu sınırlamasının kalkmasıyla ilgili diğer kulüplerin yaklaşımının nasıl olduğu ve desteklerinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Özbek, "Büyük çoğunluk destek veriyor. Yüzde 90'ı bu konuda istekli. Diğer takımlar için de aynısı. Bundan diğer takımlar sıkıntıyı çekmiyor manası çıkmaz ki. Özellikle düşük bütçeli takımların, yani Karagümrük, Kasımpaşa'ya bakın, getirdikleri yabancı futbolcuları burada oynatıp daha yüksek değerlere... Herkesin dünya futbolunun nimetlerinden, getirdiği imkanlardan istifade etmesi lazım. Manası yok kısıtlamanın." diye konuştu. Bu sezon tribünleri en çok dolduran taraftar grubunun Galatasaraylılar olduğunun hatırlatılarak, taraftara ve camiaya yönelik mesajlarının sorulması üzerine başkan Özbek, "Galatasaray taraftarı çok özel. Çünkü Galatasaray'ın geldiği seviyeye, elde ettiği başarılara bakarsanız taraftarın etkisi ön planda. Evet futbolcu sahada oynuyor ama 12. adam olarak onu tribünde destekleyen çok sadık taraftarı var." ifadelerini kullandı.