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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayımladığı Ramazan Bayramı mesajı şöyle:

"Mübarek Ramazan Ayı’nı tamamlamış ve Ramazan Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kucaklamış bulunuyoruz. Bayramların birleştirici ve iyileştirici gücü son derece kıymetlidir. Bu gücü hissederek bayramı ülkece sağlık, huzur ve mutlulukla geçirmek en büyük temennimizdir. Galatasaray Spor Kulübü olarak spora yaptığımız katkı dışında faaliyet gösterdiğimiz her alanda, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen görevlere daima hazır bulunduğumuzu bir kez daha yineliyor, tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum."