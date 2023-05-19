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Galatasaray başkanı Dursun Özbek: Sene sonundan önce buraya taşınacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Buraya sadece futbol takımı ve akademiyi değil, diğer branşlarımızın bazılarını da getirmek istiyoruz. Galatasaray'da bu tesisleşmenin yapılması çok önemli ve zaruriydi. Onun içinde yönetim kuruluma, camiama, genel kurul üyelerime ve emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum" dedi

Giriş: 19.05.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray başkanı Dursun Özbek: Sene sonundan önce buraya taşınacağız
DHA

Eski başkanlar, teknik adamlar ve sporcular ile birlikte Galatasaray'ın hasret olduğu bir fotoğraf verdiklerini söyleyen Dursun Özbek, "Yönetim kurulu olarak, kulübün antrenman tesislerini ve birlikteliğini oluşturmak üzere Kemerburgaz'da faaliyete başladık. Buranın stadımıza çok yakın olması, arazimizin büyük olması, çok büyük bir özellik. Çünkü buraya sadece futbol takımı ve akademiyi değil, diğer branşlarımızın bazılarını da getirmek istiyoruz. Galatasaray'da bu tesisleşmenin yapılması çok önemli ve zaruriydi. Onun içinde yönetim kuruluma, camiama, genel kurul üyelerime ve emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Buradan çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum. Davetimize gelen üyelerimizi, sporcularımızı, teknik adamlarımızı, başkanlarımızı gördünüz. Galatasaray olarak çok önemli bir resim verdik. Galatasaray'a hizmet etmiş, başarıdan başarıya koşmuş; başkanlarımızın, teknik adamlarımızın, sporcularımızın hepsi buradaydı. Galatasaray'ın hasret olduğu bir fotoğrafı verdik. Onun için son derece mutluyum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, özellikle böyle bir iklimi, sevgi tohumunu Galatasaray'da yeşertmek, yaşartmak için çok çaba sarf ettik. Bugün, bu çabalarımızın boşa gitmediğini, Galatasaray'da dargınlıkların kalmadığı bir bütünleşmenin meydana geldiğinin ilk işaretlerini görmekteyiz. Bunun devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"SENE SONUNDAN ÖNCE BURAYA TAŞINACAĞIZ"

Florya'daki proje dolayısıyla oradan taşınmak zorunda olduklarını dile getiren Özbek, "Florya'dan taşınmak zorundayız. Orada bir projemiz var. Onun için bu tesisi, bu sene sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Sene sonundan önce buraya taşınacağız" şeklinde konuştu.

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