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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD (Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği) tarafından düzenlenen 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"DURUŞUMUZ AYNEN DEVAM EDECEK"

Futbolda saha dışında çıkmayıp son ana kadar saha içinde kalacaklarını belirten Özbek, "Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 1 ay var. Bazı gruplarda, bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla, mücadeleyi kavgayı saha dışına çıkarmamak üzere, hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir." diye konuştu.

BURUK: İNŞALLAH TEKRAR ŞAMPİYONLUĞU BU STATTA KUTLARIZ

Törende Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da açıklamalarda bulundu. Buruk, "Aslında tüm Galatasaraylı sporcular değerli. Hepsinin emekleri var. Hepsi başarı sergiliyorlar. Tüm Galatasaraylı sporculara sevgilerimizi gönderiyoruz. Galatasaray formasını en güçlü şekilde temsil etmelerini dileyeceğim. Gerçekten hepimiz için çok önemli, çok değerli bir forma. Burada bazen ödül alıyoruz, layık oluyoruz ama Galatasaray'ın her ferdi ödül almalı. Galatasaray için her kim ne yapıyorsa karşılığını manevi olarak alıyor. İnşallah tekrar bir şampiyonluğu bu stadyumda kutlarız. Bir sonraki sene yeni ödül töreninde buluşuruz." dedi.