Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kırmızı-beyaz karanfillerle süslenmiş çelenk ile Atatürk'ün mozolesine geldi.

Özbek'in mozoleye çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü olarak, yönetimimizle, çalışanlarımızla, sporcularımızla ve taraftarlarımızla manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir gurur ve heyecan duymaktayız. Kurucumuz Ali Sami Yen Beyin belirlediği hedefler doğrultusunda, çizdiğin yolda ilerlemekten bir gün olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Devrimleriniz ve fikirleriniz, bir spor kulübünden daha fazlası, Türkiye'nin öncüsü ve gururu olan Galatasaray Spor Kulübünün yolunu, her zaman aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzü Galatasaraylılar olarak bugün burada huzurunuzda, Cumhuriyetimizin 100. yılında her branşta, ulusal ve uluslararası daha büyük başarılara imza atacağımıza hep birlikte söz veriyoruz. Ebedi saygılarımla."