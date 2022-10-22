Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kırmızı-beyaz karanfillerle süslenmiş çelenk ile Atatürk'ün mozolesine geldi.
Özbek'in mozoleye çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü olarak, yönetimimizle, çalışanlarımızla, sporcularımızla ve taraftarlarımızla manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir gurur ve heyecan duymaktayız. Kurucumuz Ali Sami Yen Beyin belirlediği hedefler doğrultusunda, çizdiğin yolda ilerlemekten bir gün olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
Devrimleriniz ve fikirleriniz, bir spor kulübünden daha fazlası, Türkiye'nin öncüsü ve gururu olan Galatasaray Spor Kulübünün yolunu, her zaman aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzü Galatasaraylılar olarak bugün burada huzurunuzda, Cumhuriyetimizin 100. yılında her branşta, ulusal ve uluslararası daha büyük başarılara imza atacağımıza hep birlikte söz veriyoruz. Ebedi saygılarımla."
Öte yandan, Galatasaraylı taraftarlar, Anıtkabir merdivenlerinde başkan Dursun Özbek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyaret çıkışında basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Özbek, önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılının kutlanacak olması dolayısıyla Atatürk'ün huzuruna geldiklerini belirterek, "Önümüzdeki sene biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlanacak. Bu 100. yıla girerken yıl boyunca bazı etkinliklerimiz olacak. Aslında bu etkinliklerimiz bugün başlamış oluyor. Taraftarlarımız da yönetim kurulumuz da sporcularımız da buradaydı. Atamızın huzurunda güzel bir ziyaret oldu. Onun izinde olduğumuzu, onun devrimlerine her zaman sahip çıkacağımızı huzurunda söyledim, deftere de yazdım. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun diyorum." diye konuştu.
Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde taraftarıyla, yönetimiyle, sporcularıyla, çalışanlarıyla hepsinin bir bütün olduğunu dile getiren Özbek, "Bugün burada bunun çok güzel yansımasını gördük, gayet güzel bir taraftar grubumuz vardı, Galatasaray'ı sevenler buradaydı, çok güzel bir ziyaret oldu." şeklinde konuştu.
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