Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Yönetim Kurulu Üyelerini Bakanlığımızda kabul etti" ifadeleri yer aldı.

Ziyarette Burak Elmas'ın yanında Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir ve kulübün genel sekreteri Şükrü Köksal Ünlü de yer aldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Elmas'ın paylaşımında "Sayın Adalet Bakanımıza nazik kabulleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.