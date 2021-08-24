Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi ve resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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