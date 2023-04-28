Erden Timur'dan Gomis açıklaması

"BU AİLE ORTAMI ŞAMPİYONLUK GETİRİR"
Erden Timur, takımdaki aile ortamının şampiyonluğu getireceğine inandıklarını dile getirdi.
Takım içindeki uyumun performansta etkili olduğunu kaydeden Timur, "Puan kaybedilen bir maçtan sonra oyuncuların takım arkadaşlarını sahiplenmesi çok değerli bir tutum. Birleştirici bir durum oldu. İnsani olarak hata yapılabilir. Bu normal. Ondan sonra önemli olan ailenin her konuda birbirine destek olması. Kısa zamanda çözülmesi ne kadar iyi bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu aile ortamı şampiyonluk getirir. En büyük faktördür. Bence her türlü sporun yüzde 50'si ahlak, değerler ve birbirine olan bağlılıktır. Bu sağlandığında iş başka bir yola gidiyor. Bunu birbirimize değer vererek yakaladık. İyiler sonunda mutlaka kazanır." şeklinde konuştu.