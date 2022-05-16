Galatasaray'da seçimi gündemi sürüyor. Son yaşanan gelişmeler sonrası seçim tarihi bir kez daha ertelendi ve sarı kırmızılı taraftarlar ile üyeler, yeni seçimin ne zaman yapılacağını ve kimlerin aday olacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...



GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?



Sarı kırmızılı kulübün 30 Nisan Cumartesi ve 28 Mayıs Cumartesi günleri olmak üzere 2 kez ertelenen seçimli kongresinin 4-11 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor!