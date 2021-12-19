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Galatasaray - Başakşehir maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak ligdeki kayıplarına bir yenisini ekledi. Spor yazarları, Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı

19.12.2021 - 11:27 | Güncelleme: FUTBOL

  • OSMAN ŞENHER

    Ne yalan söyleyeyim; Galatasaray, Başakşehir’i yener ve çıkışa geçer diye düşünüyordum. Birçok futbolcudan da bu maçta patlama bekliyordum. Maalesef değişen hiçbir şey yok. Tamam kabul ediyorum, yönetici kısmında sorunlar yaşanıyor, ama bu futbolcuları ilgilendirmemeli. Onların görevi, sahada çıkıp topunu oynamak...

  • 30 milyon taraftara ızdırap çektirmeye kimsenin hakkı yok. Galatasaray her şeyini koyup hakem hatalarına rağmen galip gelecek. Bunu neden yapamıyor? Orasını ben bilemem. Bu puan kayıplarına artık kimsenin tahammülü kalmadı.

     

  • ŞANSAL BÜYÜKA

    Bu ülkede TFF’yi suçlayarak, hakemleri suçlayarak, hatta savaş açarak şampiyon olan takımı daha görmedim, duymadım, hatırlamıyorum. Hadi haklısınız diyelim. Rakip suçlu... Hakem hatalı... TFF maksatlı... Peki sizin hiç mi günahınız, hiç mi suçunuz yok? Her şey bir yana... En taze örnek: Sahada son dört maçtır hocanız yok. Fatih Terim’siz tabloya bakalım... 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, kaybolan tam 9 puan...

  • Hocanın yokluğu takıma bu kadar ağır hasar verirken, geçmiş yıllar bunun acı örnekleriyle doluyken, aynı tavırlarda ısrar etmek en azından, en hafif ifadesiyle “yanlış” değil mi? Kendi yanlışınız değil mi? Bu kadar puan farkının tek sorumlusu TFF, MHK, hakemler olamaz. Hep “Dış güçler” diye diye, futbolcularınızı da buna inandırdınız. Sahada rakibe, oyuna, sonuca isyan edeceklerine, hakeme isyan ediyorlar.

     

  • LEVENT TÜZEMEN

    Avrupa'da 327 milyon euroluk Lazio'yu geride bırakıyorsun, 253 milyon euroluk Marsilya'ya evinde 4 gol atıyorsun ve hiç yenilmiyorsun deplasmanda gol yemiyorsun. Galatasaray olarak 100 milyon Euro değerindeki kadroyla ve alkışlanan oyun planıyla gruptan lider çıkıyorsun. Konu lig olunca Galatasaray takımı olarak yerlerde sürünüyorsun. Ligde oyun ve skor anlamında yaşanan ciddi bir kriz var.

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