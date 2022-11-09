Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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