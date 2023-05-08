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Galatasaray - Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki son 14 maçta mağlup olmadı

Giriş: 08.05.2023 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray - Başakşehir maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

45+8' Icardi (pen.)

Süper Lig lideri Galatasaray, 33. hafta mücadelesinde Başakşehir'i konuk ediyor.

STAT: Nef Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo

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Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

SON 2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

SAHASINDA 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

5 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

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