Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir

Galatasaray - Başakşehir | CANLI YAYIN

Galatasaray - Başakşehir maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçın galibi aynı zamanda turu atlayacak taraf olacak ve yarı finalde MKE Ankaragücü ile final mücadelesi verecek. İki takım arasında oynanan son maçta Galatasaray, lig mücadelesinde Başakşehir'i 7-0 mağlup etmişti

Giriş: 05.04.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray - Başakşehir | CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / AA

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor.

SAAT: 20.30
HAKEM: Kadir Sağlam
YAYIN: A Spor
STAT: Nef Stadı

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Midtsjö, Torreira, Zaniolo, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

M. Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar Gürler, Szysz, Figueiredo

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en uzun otobüs yolculuğu İstanbul Londra arasında başlayacak
Dünyanın en uzun otobüs yolculuğu İstanbul Londra arasında başlayacak
Baharın müjdecisi leylekler
Baharın müjdecisi leylekler
Çankırı'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
Çankırı'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
Facianın teğet geçtiği anlar kamerada
Facianın teğet geçtiği anlar kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.