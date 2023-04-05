Galatasaray'ın golleri ise 20'de Kaan Ayhan ile 51'de Icardi'den geldi.

Turuncu-lacivertlilere turu getiren golleri 12 ve 66'da Szysz ile 30'da Aleksic kaydetti.

G.SARAY'IN 2 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

Galatasaray'ın 5. dakikada Kerem ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası Icardi'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Sarı-kırmızılılarda bu kez Mertens'in golü VAR'a takıldı. Belçikalı futbolcu 40. dakikada fileleri havalandırırken, VAR incelemesinin ardından Mertens'in topa elle müdahale ettiği tespit edildi ve Galatasaray'ın bir golü daha böylece iptal edildi.

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