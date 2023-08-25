Galatasaray ayrılığı açıkladı: Alpaslan Öztürk'e teşekkür edildi

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Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

Geride bıraktığımız sezonda Eyüpspor formasını kiralık olarak terleten 30 yaşındaki stoper, Galatasaray kariyerinde 16 maça çıktı.