Galatasaray ayrılığı açıkladı: Alpaslan Öztürk'e teşekkür edildi
Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
Geride bıraktığımız sezonda Eyüpspor formasını kiralık olarak terleten 30 yaşındaki stoper, Galatasaray kariyerinde 16 maça çıktı.