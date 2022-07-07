Galatasaray, Avusturya'ya gitti

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray, yurt dışı etabı için Avusturya'nın Graz şehrine gitti. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan Avusturya'ya doğru yola çıktı.

Havalimanında sarı-kırmızılı futbolcuları gören taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kara yoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek olan sarı-kırmızılılar, 19 Temmuz'a dek çalışmalarını burada sürdürecek.