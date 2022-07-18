İHA

Galatasaray’da sabah yapılan idman ısınma ile başlarken, güç ve kuvvet çalışması ile devam etti. Sonrasında dar alanda çift kale oyun oynayan futbolcular, interval koşular gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan akşam antrenmanı ise topla yapılan ısınma ile başladı. Devam eden bölümünde top kapma pas çalışması yapılırken, antrenman taktiksel çalışma ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya'daki son hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Çekya temsilcisi Pardubice ile Bad Waltersdorf'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.