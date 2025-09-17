Galatasaray, Avrupa'da 329. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 329. mücadelesine çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 328 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 451 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 498 gole engel olamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18. KEZ MÜCADELE EDECEK

Galatasaray, tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Bu sezon da doğrudan bilet aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yer alacak. Galatasaray, böylece Türk futbolu adına da bir ilki gerçekleştirecek.

DEVLER LİGİ"NDE 158. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 158. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 122 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 77 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 164 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 263 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 328 116 89 123 451 498

