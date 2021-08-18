Randers Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez olacak. Karşılaşma, Star TV'den yayımlanacak.
Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılı takım, 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye takıldı.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımını geçti. Sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalabilmek için son olarak Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti.
Randers ile ilk olarak deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı takım, Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'dan karşılaşmada yararlanamayacak.
Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle dünkü antrenmana alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson, Randers'a karşı forma giyemeyecek.
RANDERS'IN AVRUPA LİGİ YOLU
Geçen sezon Danimarka Ligi'ni 6. sırada bitiren Randers ise Danimarka Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
Bu sezon 5. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 4 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan Randers, UEFA Avrupa Ligi'nde ise ilk maçına çıkacak.
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