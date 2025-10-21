Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Avrupa'da 331. kez sahne alacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Avrupa'da 331. kez sahne alacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. mücadelesine çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Avrupa'da 331. kez sahne alacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan Galatasaray, toplamda 330 maçta mücadele etti. Galatasaray'ın tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo/Glimt, 113. ekip olacak.

        Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 117'sinden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

        Avrupa maçlarında rakip fileleri 453 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 503 gole engel olamadı.

        "DEVLER LİGİ"NDE 18. SEZON

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

        REKLAM

        Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

        "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

        Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

        "DEVLER LİGİ"NDE 160. RANDEVU

        Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 160. kez sahne alacak.

        UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 124 kez mücadele etti.

        Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 42 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 166 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 268 gol gördü.

        Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

        İÇ SAHADA BAŞARILI

        Galatasaray, UEFA turnuvalarında iç sahadaki iyi performansıyla dikkati çekiyor.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki 330 müsabakanın 163'üne iç sahada çıktı. Taraftarının desteğiyle iyi bir performans sergileyen Galatasaray, 78 galibiyet, 50 beraberlik ve 35 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda attığı 271 gole karşılık kalesinde 194 gol gördü.

        Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 100. iç saha maçına çıkmaya hazırlanan "Cimbom" 97 karşılaşmada 45 galibiyet, 29 beraberlik alırken 23 kez de mağlup oldu. Rakip fileleri 145 kez havalandıran Galatasaray, rakiplerinin 108 golünü önleyemedi.

        SAHASINDAKİ SON 20 AVRUPA MAÇININ 17'SİNDE YENİLMEDİ

        Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 20 müsabakanın 17'sinde bileği bükülmedi.

        Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 8'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 12'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere yaptığı 20 maçta, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sahasındaki son 6 Avrupa maçını kaybetmeyen Galatasaray, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Bu müsabakaların 19'unda gol atmayı başaran Galatasaray, rakip fileleri 39 kez sarstı. Dört maçta kalesini gole kapatabilen sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 30 golünü engelleyemedi.

        REKLAM

        AVRUPA'DA SON 12 MÜSABAKADA 3 KEZ KAYBETTİ

        "Cimbom" Avrupa kupalarında çıktığı son 12 müsabakanın 9'unda mağlubiyet yüzü görmedi.

        Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 2'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik alırken 3 kez yenildi.

        AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

        Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
        UEFA Şampiyonlar Ligi 124 30 31 63 124 215
        UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38
        Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
        UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141
        UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
        Toplam 330 117 89 124 453 503
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        Habertürk Anasayfa