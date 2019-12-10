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Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda mazisini arıyor. Müzesinde UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı bulunduran ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, son sezonlardaki kötü grafiğiyle eski günlerini özlüyor.
Son 2 sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galibiyet elde edemedi.
Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, sonrasındaki iki müsabakada İspanya'nın Real Madrid takımına yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Club Brugge ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
DEPLASMAN GALİBİYETİNİ UNUTTU
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 19 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 19 karşılaşmadan üstün ayrılamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemdeki 19 dış saha mücadelesinde rakiplerine 15 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.
7 MAÇTIR DIŞARIDA GOLÜ YOK
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 7 müsabakada da gol atamadı.
Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.
Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı söz konusu müsabakalarda sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray, son dış saha maçında ise Real Madrid'e 6-0 kaybetti.
"DEV" HASRET 16 MAÇ
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman galibiyeti hasreti ise 16 maç oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın futboldaki en büyük organizasyonunda dış sahadaki son 16 karşılaşmada galibiyet alamadı.
"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 16 dış saha maçında 3 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 39 gole engel olamadı.
SADECE 5 KEZ KAZANDI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip gelebildi.
Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 57 karşılaşmanın 5'ini kazanıp, 11'inde berabere kaldı. Galatasaray, 41 dış saha mücadelesinde ise rakiplerine yenildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 119 gol gördü.
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