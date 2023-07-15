Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Galatasaray, Austria Wien ile berabere kaldı

        Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında bu ülkenin temsilcilerinden Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi.

        • 2

          Sarı-kırmızılı takımın rakibinin yaptığı hücumlarda da kalesini başarılı bir şekilde koruduğu ilk yarı golsüz berabere bitti.

        • 3

          İkinci yarıya hızlı başlayan Austria Wien, 49. dakikada Holland'ın ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

        • 4

          Meisl'ın kırmızı kart görmesiyle savunmaya çekilen Austria Wien karşısında baskısını atıran Galatasaray, 83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

        • 5

          Bu arada maçın son dakikasında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

        • 6

          Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk maçında Macaristan ekibi Kisvarda'yı 2-0 yenmişti.

        • 7

          ANGELINO FORMA GİYMEDİ

          Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Austria Wien ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

        • 8

          Almanya'nın Leipzig ekibinden transfer edilen İspanyol futbolcu, maçı tribünden takip etti.

        • 9

          Sarı-kırmızılı takımın kampında bulunan futbolculardan Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira, Mathias Ross, Efe Akman, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz da maçın kadrosunda yer almadı.

        • 10

          Gurbetçi taraftarlar, Galatasaray'ın Austria Wien ile oynadığı hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi.

        • 11

          Avusturya ve çevre ülkelerden gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Generali Arena'da kendilerine ayrılan tribünleri büyük oranda doldurdu.

        • 12

          Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Karşılaşmayı 9 bin 857 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

        • 13

          Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın Macaristan'ın Csakvar ekibiyle karşı karşıya gelecek.

        • 14

          Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı tesislerde oynanacak karşılaşma (TSİ) 19.30'da başlayacak.

        • 15

          İşte karşılaşmanın kareleri...

        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        Türkiye kavruldu
        Türkiye kavruldu
        Ev sahibini öldüren kiracıya linç girişimi!
        Ev sahibini öldüren kiracıya linç girişimi!
        Korku filmi gibi!
        Korku filmi gibi!
        3 bölgede yangın!
        3 bölgede yangın!
        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Buruk'tan Mertens ve Icardi sözleri
        Buruk'tan Mertens ve Icardi sözleri
        Zor günler yaşayan Ufuk Özkan'dan yeni açıklama
        Zor günler yaşayan Ufuk Özkan'dan yeni açıklama
        Tadic, Ajax'a veda etti!
        Tadic, Ajax'a veda etti!
        Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ta!
        Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ta!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok