Galatasaray, Austria Wien ile berabere kaldı
Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında bu ülkenin temsilcilerinden Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı.
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Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi.
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Sarı-kırmızılı takımın rakibinin yaptığı hücumlarda da kalesini başarılı bir şekilde koruduğu ilk yarı golsüz berabere bitti.
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İkinci yarıya hızlı başlayan Austria Wien, 49. dakikada Holland'ın ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
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Meisl'ın kırmızı kart görmesiyle savunmaya çekilen Austria Wien karşısında baskısını atıran Galatasaray, 83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
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Bu arada maçın son dakikasında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
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Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk maçında Macaristan ekibi Kisvarda'yı 2-0 yenmişti.
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ANGELINO FORMA GİYMEDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Austria Wien ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.
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Almanya'nın Leipzig ekibinden transfer edilen İspanyol futbolcu, maçı tribünden takip etti.
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Sarı-kırmızılı takımın kampında bulunan futbolculardan Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira, Mathias Ross, Efe Akman, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz da maçın kadrosunda yer almadı.
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Gurbetçi taraftarlar, Galatasaray'ın Austria Wien ile oynadığı hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi.
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Avusturya ve çevre ülkelerden gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Generali Arena'da kendilerine ayrılan tribünleri büyük oranda doldurdu.
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Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Karşılaşmayı 9 bin 857 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.
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Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın Macaristan'ın Csakvar ekibiyle karşı karşıya gelecek.
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Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı tesislerde oynanacak karşılaşma (TSİ) 19.30'da başlayacak.
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İşte karşılaşmanın kareleri...
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