Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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