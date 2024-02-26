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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Antalyaspor müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:07
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        Galatasaray-Antalyaspor'un VAR'ı belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00’da Antalyaspor'u konuk edecek.

        Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

        Bu mücadelede VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak ve Hakan Yemişken yer alacak.

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