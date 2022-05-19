Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı nedeniyle Türk bayrağı ile poz verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale taktiksel maç ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin son maçı için yarın sabah Antalya'ya gidecek.