MEHMET DEMİRKOL
77’de Arda’nın altı pasta Oğulcan’ı gördüğü ve Boffin’in çıkardığı pozisyon… Galatasaray’ın başından beri Antalya savunmasına sorun yaşatmak için uygulaması gereken plan buydu. Çizgiye in ama orta değil, sert yerden paslar ver. 6-0’lık Hatay yenilgisi sonrası Yanal’ın 6-4-0’la sahaya çıkması beklenmeyen bir şey değildi. Ceza sahası önünden itibaren kısa boylu ama geniş alana yayılan bir savunmayla oynadılar. Ancak bunun aşılmaz olmadığını da bizzat Galatasaray gösterdi. Saracchi ve Linnes’i çizgiye kadar indirip topla buluşturdular. Genel yaklaşımsa kalabalık ve uzun Antalya savunma göbeğine topu kaldırmak oldu.
Bu konuk ekibin işine yaradı. Feghouli’nin olmayışı burada ince işleri yapma konusunda takımı geriletti. Üstüne 6 pasa ekstra etkili oyuncu sokma şansı da oluşmadı. Taylan’ın açığını Donk’un iyi kapattığını söyleyebiliriz ama Ömer Bayram’ın orta sahada, Oğulcan’ın da forvette beklenen etkinliği gösteremediği açık. Diagne olsaydı fizik mücadeleden bir üretim, en azından faul vs çıkarabilidi. Bunun sıkıntısını yaşadılar.
Burada Galatasaray açısından gerçekten iyi giden ise savunmaya çok hızlı geri dönüşler yaparak rakibe hiç soluklanma ve tehdit imkanı tanımayışları. Bu açıdan ligin en iyisi Galatasaray. Vasat bir kontra planına asla açık vermiyorlar. Daha sofistike bir plan yapmalısınız. Bu plan Antalya’da hiç olmayınca Galatasaray 10 kişi oynadığı 45 dakikada da oyunu hiç vermedi. Ama Feghouli ve santrfor eksiğini kapatamadılar.
Antalyaspor açısındansa bir şey söylemek zor. Rakip 50 dakika sürekli pres yapmış sonra 10 kişi kalmış ama Ersun Yanal hiçbir öneri ortaya koyamıyor. Sadece otobüsü oraya çekiyor. Acaba bu maçı tekrar izlediğinde ne düşünecek?
UĞUR MELEKE
Elbette G.Saray’ın dünkü puan kaybında 40 dakika 10 kişi oynamalarının da rolü var. Ancak bence bu kaybı sadece kırmızı kart üzerinden değerlendirirlerse hata ederler. Zira 11’e 11 oynanan 50 dakikada da Galatasaray’ın hücumda net bir pozisyonu bırakın, tam anlamıyla bir fikri dahi yok gibi göründü. Dünkü 90 dakikalık kısır oyunu Taylan’dan bağımsız değerlendirmek imkânsız. Taylan’ın önemi yokluğunda anlaşıldı, zira bu adam çabuk kazandığı toplarla Galatasaray’da atak sürekliliğinin garantisi. Dün sarı kırmızılılar rakiplerini hemen hemen hiç dengesiz yakalayamadılar, çünkü Taylan’ın ‘karşı pres’ gücünden mahrumdular.
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