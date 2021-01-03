Acı olan şu... Galatasaray 11 kişi devam etse belki yine kazanamayabilirdi ama Başakşehir-Fenerbahçe maçında rakibin kavalına basan Gustavo oyunda kalıyor, hem de VAR hakemi davetine rağmen. Dün gece rakibin aşil tendonuna basmayan, bileğine basmayan sadece uzattığı ayağa temas eden Emre oyundan atılıyor. Üstelik her iki pozisyonda da VAR daveti var. Hakem çok ama çok kötü bir maç yönetti... İlk yarıda vermedikleri, sarı kartlar, Emre'yi hatalı atışı, manasız faullerle maça damgasını vurdu.