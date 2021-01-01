Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.