Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Fredrik Midtsjö'nün de yer aldığı belirtildi.

Sakatlığı bulunan diğer yeni transfer Leo Dubois'nın ise antrenmana katılmadığı aktarıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idmanın, aktivasyon çalışmasıyla devam ettiği ve dar alanda oyunla sona erdiği vurgulandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.